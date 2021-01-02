Президент России Владимир Путин отреагировал на смерть актера Владимира Коренева, известного по главной роли в фильме «Человек-амфибия». Сообщение с соболезнованиями российского лидера размещено на сайте Кремля в субботу, 2 января.

«Народный артист России Владимир Коренев был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства. Его талантливые, запоминающиеся работы в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории российской культуры», — отметил глава государства.

Ранее 2 января стало известно, что Владимир Коренев умер после заражения коронавирусом в возрасте 80 лет.

Он родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Помимо актерской деятельности в театрах и кино, он был педагогом. Во время обучения на последнем курсе ГИТИС артист получил роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», благодаря которой и стал известен.