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Историк оценил законность территориальных претензий Эстонии к России

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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, историк Владимир Шаповалов оценил законность территориальных претензий эстонских властей в отношении России. Его слова в воскресенье, 3 января, приводит RT.

«Никаких ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий, конечно, не существует. Апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна», — подчеркнул специалист.

По его словам, территория, о которой упоминал спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, является частью России, что подтверждено и международным правом, и на ней проживают граждане России. В связи с этим, считает Шаповалов, подобные высказывания со стороны представителей власти Эстонии должны подвергнуться осуждению не только Москвы, но и всего международного сообщества.

Ранее сообщалось, что Пыллуаас в ходе своего новогоднего обращения к гражданам отметил, что заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией продолжает действовать, а значит, часть правобережья реки Нарвы и Печорского района принадлежат Эстонии. При этом Москва признает данный договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим. Как заявили в Госдуме, подобные высказывания представителей эстонских властей создают дополнительную напряженность в отношениях двух стран.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией продолжаются много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.

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