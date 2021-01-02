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Спикер парламента Эстонии предъявил территориальные претензии России

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией является действующим, а значит, часть правобережья реки Нарвы и Печорского района принадлежат республике. Об этом заявил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, передает «Интерфакс».

В своем новогоднем поздравлении он напомнил, что 2 февраля отмечалось столетие соглашения, в рамках которого Россия признала независимость Эстонии и определилась с границами. «Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня», — подчеркнул Пыллуаас.

Между тем Москва признает Тартуский договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим. Дело в том, что позднее, после вхождения Эстонии в состав СССР, территория перешла к РСФСР. Таким образом, заявление спикера эстонского парламента можно расценить как территориальные претензии к России.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией продолжаются много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за действия, направленные на отчуждение территорий страны. Также он утвердил штрафы в размере до 500 тысяч рублей за публичные призывы к таким действиям.

Тогда же эстонские власти отчитались о завершил установки первого участка забора с колючей проволокой на границе с Россией, что поспособствует безопасности ЕС.

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