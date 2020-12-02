Совфед захотел ввести штрафы за призывы к отчуждению территорий России

Совет Федерации захотел ввести штрафы до полумиллиона рублей за публичные призывы к отчуждению территорий России. Соответствующий закон рассмотрят на заседании в среду, 2 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях России новой статьей «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Так, за публичные призывы, совершенные впервые, предлагают ввести административную ответственность. При повторном призыве к отчуждению российских территорий будет грозить уголовная ответственность.

Для граждан штрафы за первое подобное правонарушение составят от 30 до 60 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить штраф от 60 до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрены самые большие штрафы — от 200 до 300 тысяч рублей.

Если же публичные призывы совершены с использованием СМИ или интернета, их авторов ждут повышенные размеры штрафов. Для граждан такой призыв обойдется от 70 до 100 тысяч рублей, с должностных лиц будут взимать от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц предлагается установить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

В июле был принят закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму.

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