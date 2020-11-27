В Совфеде оценили ущерб от пандемии коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила ущерб от пандемии коронавируса для российской экономики. По ее словам, страна проходит этот период без разрушительных последствий. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает РИА Новости.

«Наша страна обходится без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах вводятся точечные ограничительные меры», — сказала председатель верхней палаты парламента.

Ранее в ноябре мэр Москвы Сергей Собянин оценил сумму ущерба из-за коронавируса в городе.

27 ноября в России впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки — 27 543 в 85 регионах.