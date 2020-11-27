Россия
 
Последние новости
Кремль назвал дату большой пресс-конференции Путина
Названа дата начала вакцинации от коронавируса вакциной «Вектора»
В МВД рассказали о внешнем виде и функциях электронных паспортов россиян
Скорость восстановления экономики связали с доверием к власти
В Норвегии рассказали об «экологическом подарке» от России
Разработчик вакцины от COVID-19 анонсировал бесплатную вакцинацию россиян
Российская школьница получила пулю от полицейского во время автомобильной погони
Разработчик «ЭпиВакКороны» назвал срок появления иммунитета после прививки
Додон пригрозил вывести молдаван на улицы после слов Санду о Приднестровье
Новости партнеров
Прослушать новость

В Совфеде оценили ущерб от пандемии коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила ущерб от пандемии коронавируса для российской экономики. По ее словам, страна проходит этот период без разрушительных последствий. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает РИА Новости.

«Наша страна обходится без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах вводятся точечные ограничительные меры», — сказала председатель верхней палаты парламента.

Ранее в ноябре мэр Москвы Сергей Собянин оценил сумму ущерба из-за коронавируса в городе.

27 ноября в России впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки — 27 543 в 85 регионах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса
В России зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Собянин оценил сумму ущерба из-за коронавируса в Москве