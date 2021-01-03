Губернатор Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии

Эстонской стороне не стоит включать избирательную память из-за территориальных претензий в отношении России. Об этом говорится в комментарии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, передает ТАСС.

Глава региона в ответ предложил Таллину вспомнить различные эпизоды истории, а не включать избирательную память, указали в пресс-службе правительства области. В частности, Дрозденко напомнил о Чудской земле, которая веками была частью Руси и Российской империи. «Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», — отмечается в сообщении.

Губернатор также указал, что у Эстонии не было вопроса или претензий в 1996 году, когда закончились переговоры о техническом описании границы с Россией.

Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас в ходе своего новогоднего обращения к гражданам отметил, что заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией продолжает действовать, а значит, часть правобережья реки Нарвы и Печорского района принадлежат Эстонии. При этом Москва признает данный договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим. Как заявили в Госдуме, подобные высказывания представителей эстонских властей создают дополнительную напряженность в отношениях двух стран.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией продолжаются много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.