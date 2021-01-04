Армения передала Азербайджану 12 домов в селе на границе

Армения передала Азербайджану 12 домов в селе Шурнух Сюникской области, которое по итогам карабахского конфликта оказалось на границе двух стран. Об этом сообщил «Sputnik Армения» замглавы укрупненной общины Гориса Менуа Овсепян.

Дома с прилегающими земельными участками отошли Азербайджану в рамках сверки границ. Их бывшие хозяева переехали к родственникам. Изначально планировалось передать под контроль Баку 11 домов. Но затем владелец еще одного дома решил оставить его, не пожелав жить рядом с азербайджанцами.

Глава села Акоп Аршакян рассказал, что азербайджанцы уже установили пост у въезда на свой участок села. Армянским жителям рекомендовали не ходить самим и не пускать скот туда, «быть по максимуму осторожными».

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Азербайджанские военные в конце декабря потребовали передать им 12 домов в селе Шурнух. Местные жители перекрыли дорогу и приготовились к вооруженной обороне.

Также сообщалось, что Армения передаст Азербайджану десятки гектаров земли села Караундж Сюникской области и расположенную на ее территории ГЭС.

Сюникская область граничит с территориями, которые контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), но перешли под власть Азербайджана по итогам последней войны.