Адвокат Ассанжа понадеялся на отказ США от борьбы за его экстрадицию

Команда юристов австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа надеется, что американская сторона откажется продолжать борьбу за его экстрадицию. Об этом «Ленте.ру» заявил адвокат Барри Поллак, представляющий интересы Ассанжа в США.

По его словам, команда чрезвычайно довольна решением суда в Лондоне, который отказал Вашингтону в экстрадиции. «Попытки США привлечь к ответственности Джулиана Ассанжа и добиться его экстрадиции с самого начала противоречили здравому смыслу. Мы надеемся, что Соединенные Штаты решат не раскручивать дело дальше, приняв во внимание вердикт британского суда», — заявил Поллак.

Как передает Reuters, американская сторона планирует подавать апелляцию. При этом 6 января будет решаться, отпустят ли основателя WikiLeaks под залог.

Ранее 4 января стало известно, что Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции Ассанжа по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Причиной судья назвала его возможное самоубийство.

Американское Министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозило до 175 лет тюрьмы. Нынешний американский президент Дональд Трамп утверждал, что готов помиловать Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016-м.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет.