В конгрессе США возмутились женской формой слова «аминь»

На одном из заседаний конгресса США представитель демократической партии употребил женскую форму слова «аминь». Этим в своем Twitter возмутился республиканец Гай Решентале.

Так, на первом заседании конгресса в новом году демократ Эмануэль Кливер произнес молитву, завершив ее словами «amen and a-woman», что буквально значит «аминь и а-женщина». Как уточняет Daily Mail, конгрессмен мог ошибочно принять слово amen за сочетание «a-мужчина».

«Молитва на открытии 117-го конгресса закончилась словами аминь и "а-женщины". Аминь — это латинское слово, которое значит «да будет так». Это слово не имеет рода. К сожалению, факты для прогрессивных [демократов] не имеют значения. Невероятно», — написал Решенталер. Он также разместил видеозапись, на которой Кливер произносит молитву.

Британский таблоид отмечает, что молитва последовала после предложения одного из комитетов изменить правила поведения семей и исключить из обихода слова «мать» и «отец», присущие определенному полу. По мнению спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, такие изменения сделают нижнюю палату конгресса «самой инклюзивной в истории» для трансгендерных и небинарных людей.

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