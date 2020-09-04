Австралийская актриса Кейт Бланшетт попросила называть ее актером вместо актрисы. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Я принадлежу к тому поколению, где слово "актриса" всегда использовалось в уничижительном значении. Поэтому я претендую на другой статус», — пояснила знаменитость. В качестве примера она привела итальянское слово «маэстро», к которому нельзя подобрать феминитив.

Звезда поддержала организаторов Берлинского кинофестиваля, которые решили вручать гендерно-нейтральные награды. Они отказались от призов за лучшую мужскую и лучшую женскую роль. Теперь артистов будут награждать лишь за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.

Сама Бланшетт в этом году возглавила жюри 77-го Венецианского фестиваля. Она стала третьей за четыре года женщиной во главе распределения наград в основном конкурсе фестиваля. При этом ранее мероприятие неоднократно обвиняли в сексизме и игнорировании женщин-режиссеров.