Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского фестиваля

Актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри 77-го Венецианского фестиваля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе киносмотра.

Тем самым австралийка станет третьей за четыре года женщиной во главе распределения наград в основном конкурсе фестиваля. В прошлом году президентом жюри выступала аргентинский режиссер Лукреция Мартель, а в 2017-м — американская актриса Аннетт Беннинг. При этом киносмотр в последние годы не раз подвергался критике журналистов и пользователей соцсетей за то, что в его программе мало фильмов, снятых женщинами-режиссерами.

«Кейт Бланшетт — не просто икона современного кино, которая работает с величайшими режиссерами последних 20 лет и восхищает самых разных зрителей. Ее самоотверженность искусству, благотворительности, защите окружающей среды и эмансипации женщин во все еще не избавившейся от мужских предрассудков киноиндустрии сделали ее образцом для общества в целом», — объяснил свой выбор директор фестиваля Альберто Барбера.

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В 2018-м Кейт Бланшетт возглавляла жюри Каннского фестиваля. Вместе с коллегами она удостоила «Золотой пальмовой ветвью» фильм «Магазинные воришки» японца Хирокадзу Корээды, Гран-при жюри вручила «Черному клановцу» Спайка Ли, а приз лучшей актрисе — Самаль Еслямовой из фильма «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого.

Австралийская актриса выигрывала премию «Оскар» за роли в картинах «Авиатор» и «Жасмин». У нее также пять номинаций на эту награду — за фильмы «Елизавета», «Скандальный дневник», «Золотой век», «Меня там нет» и «Кэрол».

Ранее в январе Каннский фестиваль в этом году впервые в своей истории выбрал чернокожего кинематографиста на роль президента жюри основного конкурса. Им стал режиссер Спайк Ли.

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