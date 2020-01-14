Жюри Каннского фестиваля впервые возглавит чернокожий

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского фестиваля, став первым чернокожим президентом за историю существования мероприятия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе фестиваля во вторник, 14 января.

«Для меня Каннский фестиваль (кроме того, что он является самым важным кинофестивалем в мире — не хочу никого обидеть, но это так) стал важнейшим влиянием на мою карьеру режиссера. Можно сказать, Канны сделали меня тем, кем я являюсь в киноиндустрии сегодня», — заявил кинематографист.

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Каннский фестиваль пройдет с 12-го по 23 мая во Франции. В середине апреля будут оглашены фильмы-участники мероприятия и другие члены жюри.

62-летний Спайк Ли известен по таким фильмам, как «Не пойман — не вор», «25-й час», «Черный клановец», «Олдбой» и «Малкольм Икс», а также по сериалу «Ей это нужно позарез».

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