В Москве пройдет фестиваль кино про холокост

В Москве пройдет фестиваль кино на тему холокоста «Хроники Катастрофы». Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Фестиваль пройдет с 21 по 26 января. Все показы состоятся в кинозалах Третьяковской галереи. Организатором киносмотра выступил Российский еврейский конгресс при поддержке правительства Москвы.

«В России никогда еще не было так полно представлено то, что я бы назвал “интернациональной рефлексией по поводу Холокоста”. Мучительный опыт человечества представлен в программе и мощными эпическими высказываниями (“Раскрашенная птица”), и эмоциональными камерными короткометражными фильмами (программа оскаровских короткометражек), и глубокими аналитическими документальными исследованиями (“Бухгалтер Освенцима”, “Загадка Черной книги”), и уникальными свидетельствами (любительская съемка в Варшавском гетто на 8-миллиметровую камеру из фильма “Натюрморт”). Мы не могли не включить в программу великое произведение режиссера Клода Ланцмана “Шоа”, объединяющее все перечисленные стилистики и подходы к осмыслению Холокоста», — рассказал советник президента Российского еврейского конгресса по культуре Анатолий Голубовский.

В рамках программы, которая станет частью ежегодной «Недели Памяти», будет показано 12 фильмов. Среди них — классический фильм о холокосте «Шоа» Клода Ланцманна, участник Венецианского фестиваля-2019 «Раскрашенная птица» Вацлава Мархоула, «Еврей должен умереть» Джейкоба Бергера, «Натюрморт» Славомира Грюнберга и другие картины.

Посмотреть полную программу фестиваля и расписание показов, а также зарегистрироваться на показы можно на официальном сайте «Хроник Катастрофы».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!