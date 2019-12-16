В Москве покажут архивные фотографии времен Второй мировой войны

Фотограф Артур Бондарь проведет в Москве выставку архивных фотографий времен Второй мировой войны из собственной коллекции. Об этом «Ленте.ру» сообщил организатор выставки.

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На выставке будут показаны снимки из коллекции Артура Бондаря, который на протяжении несколько лет собирал негативы по всему миру на барахолках и интернет-аукционах. В его коллекции есть уникальные кадры фотографа Валерия Фаминского, которые Бондарь выкупил у наследников, а также личные архивы мирных жителей и солдат, фотоколлажи на тему военных действий, публиковавшиеся в советских газетах.

«Используя фотодокумент как материальное свидетельство былого, они восстанавливают его историю, а вместе с ней и историю военной фотографии: откуда взялся снимок, с какой целью был сделан, как была построена работа полевых фотографов, о чем может свидетельствовать тот или иной рефлекс на пленке, почему сейчас негативы времен Второй мировой в Германии найти проще, чем в России», — говорят организаторы выставки.

Открытие выставки «Архив чужих воспоминаний» пройдет 24 декабря в Новом крыле Дома Гоголя. В этот день вход будет свободным.

Галереи уникальных снимков из коллекции Бондаря можно посмотреть в сюжете «Потерянное наследие».

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