В Москве покажут работы Энди Уорхола и Марины Абрамович

19 июня в московском Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) открывается выставка «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы музея в понедельник, 17 июня.

Выставка подготовлена совместно с Fondation Louis Vuitton при участии его арт-директора Сюзанн Паже. «Произведения отражают стремление Бернара Арно, из коллекции которого вырос наш фонд, соединить в одном пространстве классику и современность, — рассказала она. — Задуманная как диалог, экспозиция объединяет работы, выбранные не столько по определенным историческим, формальным или концептуальным критериям, сколько по "велению сердца"».

Работы Мишеля Баскии Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости 1 /2

В экспозиции — работы Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Жан-Мишеля Баския, Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Кристиана Болтански, Марины Абрамович, Маурицио Каттелана, Андреаса Гурски и других известных деятелей современного искусства. Всего посетители увидят 65 произведений живописи, скульптуры и фотографии, а также световые и видеоинсталляции.

Под экспозицию отведено все пространство Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ. Выставка продлится до 29 сентября 2019 года.

Осенью и зимой 2018-2019 года в парижском выставочном пространстве Fondation Louis Vuitton прошла выставка Эгона Шиле и Жана-Мишеля Баския. Fondation Louis Vuitton основал в 2006 году глава корпорации LVMH Бернар Арно для поддержки культурных инициатив модного дома Louis Vuitton. В коллекции фонда — работы художников XX-XXI века. Здание фонда, построенное по проекту Фрэнка Гери в саду Аклиматасьон в Булонском лесу, открылось для публики в 2014 году.