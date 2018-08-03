В Париже покажут полотна провокационных художников

В парижском выставочном пространстве Fondation Louis Vuitton с 3 октября 2018 до 14 января 2019 года пройдет экспозиция Эгона Шиле и Жана-Мишеля Баския. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании Louis Vuitton в пятницу, 3 августа.

Австриец Шиле и американец Баския — одних из самых провокационных художников прошлого века. Их разделяет около пятидесяти лет, но многое и объединяет: оба отрицали академизм в искусстве и умерли молодыми, всего в 28 лет. При жизни их работы не были востребованы, но вскоре после смерти они стали популярными, экспонируются в ведущих музеях и чрезвычайно дорого продаются на аукционах. «Я доберусь до таких высот, что вас будет тревожить величие каждой из моих "живых" работ», — написал Шиле в письме знакомому. Австрийский художник утверждал, что «нет современного искусства — есть только искусство вечное».

Fondation Louis Vuitton основан в 2006 году главой корпорации LVMH Бернаром Арно для поддержки культурных инициатив модного дома Louis Vuitton. В коллекции фонда — работы художников XX-XXI века из разных стран мира. Здание фонда возведено по проекту Фрэнка Гери в саду Аклиматасьон в Булонском лесу и открыто для публики осенью 2014 года.

Осенью 2017 года в здании фонда открылась выставка работ из нью-йоркского музея современного искусства MoMA Etre moderne: le MoMA à Paris. Зрители увидели работы Поля Сезанна, Густава Климта, Поля Синьяка, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Джорджо де Кирико, Эдварда Хоппера, Макса Бекмана, Людвига Мис ван дер Роэ, Марселя Дюшана, Александра Колдера, Рене Магритта, Яёй Кусама, Ивонны Райнер и других художников XX-XXI века.

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