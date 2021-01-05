«Разделенную Америку» назвали главным риском 2021-го

«Разделенную Америку» можно назвать главным риском 2021-го. Об этом говорится в докладе экспертов из консалтинговой компании Eurasia Group.

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По мнению аналитиков, избранному президенту Джо Байдену предстоит управлять страной, где примерно половина населения будет считать его нелегитимным президентом. Вторая проблема, с которой предстоит столкнуться — последствия пандемии коронавируса, например, большие государственные долги, массовые увольнения и недоверие к властям. Помимо этого, эксперты предполагают, что внедрение вакцин приведет к увеличению разрыва между имущими и неимущими.

Третья в списке проблема — борьба с изменением климата. По словам аналитиков, глобальное сотрудничество в этой сфере может смениться конкуренцией. Ключевыми рисками года также сочли усиление напряженности в отношениях Китая и США, возможные конфликты в киберпространстве, проблемы в экономике Турции и ослабление экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.