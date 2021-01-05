Песков назвал Путина хорошим человеком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел российского лидера Владимира Путина невиновным в преступлениях, которые ему приписывают. Об этом он рассказал в интервью ведущему «России 1» Владимиру Соловьеву. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Он также добавил, что не работал бы на посту, гипотетически допуская подобное. Во время интервью Песков также назвал Путина хорошим человеком.

Западные страны обвиняют российские власти, в частности, в «отравлении» Алексея Навального, самочувствие которого резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.