Россия
 
Последние новости
Песков описал критику со стороны Путина словами «жить сразу не хочется»
Песков назвал Telegram-каналы «дешевыми сливными бачками»
Украина раскололась на запад и восток из-за Деда Мороза
В Кремле исключили месть Украине со стороны России
Посол Нидерландов рассказал про огромную разницу между Украиной и Россией
Песков оценил сообщения о «войне» в башнях Кремля
Песков оценил риски начала новой мировой войны
Бывший сотрудник КГБ Белоруссии согласился дать показания по делу Шеремета
Определен размер максимального пособия по безработице на 2021 год
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков назвал Путина хорошим человеком

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел российского лидера Владимира Путина невиновным в преступлениях, которые ему приписывают. Об этом он рассказал в интервью ведущему «России 1» Владимиру Соловьеву. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Он также добавил, что не работал бы на посту, гипотетически допуская подобное. Во время интервью Песков также назвал Путина хорошим человеком.

Западные страны обвиняют российские власти, в частности, в «отравлении» Алексея Навального, самочувствие которого резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков оценил риски начала новой мировой войны
Кремль отреагировал на требование ФСИН к Навальному
Песков прокомментировал публикацию отчета о лечении Навального