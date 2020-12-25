Песков прокомментировал публикацию отчета о лечении Навального

Германия до сих пор не предоставила информацию, запрашиваемую российскими властями по делу Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию в журнале The Lancet отчета берлинской клиники «Шарите» (Charite) о лечении россиянина. Его цитирует «Интерфакс».

«Мы медицинские издания не читаем. <...> Это профессиональное издание, которое читают медики. Мы таковыми не являемся», — сказал Песков. Так он отреагировал на то, что информация о лечении Навального появилась в открытом доступе.

По мнению представителя Кремля, запрашивать у российских медиков конспект и анализ этой статьи нет смысла. Также Песков напомнил, что Москва до сих пор не получила от Берлина официальные документы по ситуации с Навальным.

Отчет «Шарите» о лечении россиянина был опубликован 22 декабря. В документе, в частности, расписана хронология событий 20 августа 2020 года, когда Навальный почувствовал себя плохо, и раскрыт диагноз — «тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы».

Российские власти, в том числе президент Владимир Путин, не раз призывали Берлин и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) предоставить официальное заключение о возможном применении нервно-паралитического вещества «Новичок» в отношении оппозиционера и привезти в Москву биологический материал для совместного расследования дела. Однако запросы российской стороны, как отмечал глава государства, игнорируются.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.