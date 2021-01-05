У сына звезды «Гарри Поттера» выявили коронавирус

Исполнившая роль Лаванды Браун в серии фильмов о Гарри Поттере британская актриса театра и кино Джесси Кейв сообщила, что у ее ребенка выявили коронавирусную инфекцию. Об этом актриса написала в своем Instagram-аккаунте.

Кейв опубликовала несколько снимков из больницы, в которую поместили ее сына Тенна, появившегося на свет в октябре 2020 года. На одной из фотографий запечатлена койка, в которой лежит малыш, а чуть поодаль — iPad с трансляцией обращения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с объявлением о карантине.

Актриса отметила, что следила за новостями, находясь в изолированной палате. «У бедного малыша обнаружили коронавирус. Он в порядке», — отметила мать Тенна. Она подчеркнула, что новый штамм COVID-19 очень мощный и заразный, и понадеялась на то, что люди в ближайшие недели будут особенно бдительны.

«Я очень не хотела возвращаться в больницу так быстро, после травматичных родов», — добавила Кейв, попросив подписчиков пожелать ее ребенку скорейшего выздоровления.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального карантина из-за пандемии коронавируса. Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется с «пугающей скоростью». «Очевидно, что необходим третий национальный локдаун», — сказал премьер.