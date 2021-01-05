Всемирный банк оценил темпы роста экономики России в 2021 году

Всемирный банк (ВБ) оценил темпы роста экономики России в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на последний прогноз ВБ по динамике мировой экономики.

Согласно оценке банка, рост ВВП России в текущем году составит 2,6 процента. В документе отмечается, что росту российской экономики будут способствовать массовая вакцинация, повышение цен на сырье для тяжелой промышленности и сохранение мер экономической поддержки. При этом в 2022 году темпы роста ВВП страны увеличатся до трех процентов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика страны существенно припала на фоне пандемии коронавируса. При этом Песков подчеркнул, что российская экономика просела меньше, чем в других странах. Он отметил, что исправлять ситуацию будут уже весной 2021 года.