Экономике России напророчили глобальные изменения

В течение нескольких лет экономике России понадобятся глобальные изменения, напророчил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, в ближайшие три-четыре года стране потребуется новая модель и новые источники роста, передает ТАСС.

«Предстоит в кратчайшие сроки за 3-4 года обновить модель экономики, преодолеть ее структурные изъяны и сформировать новые внутренние источники роста», — констатировал он.

Ранее эксперты гонконгской инвестиционно-консалтинговой компании Gavekal Research назвали место России в мире «трех экономических империй». По их мнению, в «американскую империю», помимо США, войдут Великобритания и Австралия. В состав «европейской» попадут государства Западной Европы, в состав «китайской» — азиатские страны и, возможно, некоторые государства Восточной Европы, включая Россию.

Что касается мировой экономики, то главным условием для ее возрождения в 2021-м должна стать массовая вакцинация от коронавируса. Аналитики международной страховой компании Euler Hermes считают, что это приведет к возобновлению работы сферы услуг, синхронизированному экономическому подъему в разных секторах, частичному расходованию сбережений и возобновлению инвестиций в корпоративном сегменте. В странах, где прививаться будут позже, восстановление экономики может затормозиться.