Экономика
 
Последние новости
Дымящийся самолет над Москвой сняли на видео
Собака сутки прождала в лифте погибшую при пожаре москвичку 
Билл Гейтс предсказал усиление пандемии вопреки вакцинации
Умерла певица Рика Зарай
Власти Москвы спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса 
Минздрав прекратил набор добровольцев для испытания «Спутника V»
Российский майор получил 13 лет колонии за госизмену
Путин предложил «точечно» завозить в Россию мигрантов
В США рассказали о злости Рогозина из-за американских санкций
Новости партнеров
Прослушать новость

Экономике России напророчили глобальные изменения

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В течение нескольких лет экономике России понадобятся глобальные изменения, напророчил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, в ближайшие три-четыре года стране потребуется новая модель и новые источники роста, передает ТАСС.

«Предстоит в кратчайшие сроки за 3-4 года обновить модель экономики, преодолеть ее структурные изъяны и сформировать новые внутренние источники роста», — констатировал он.

Ранее эксперты гонконгской инвестиционно-консалтинговой компании Gavekal Research назвали место России в мире «трех экономических империй». По их мнению, в «американскую империю», помимо США, войдут Великобритания и Австралия. В состав «европейской» попадут государства Западной Европы, в состав «китайской» — азиатские страны и, возможно, некоторые государства Восточной Европы, включая Россию.

Что касается мировой экономики, то главным условием для ее возрождения в 2021-м должна стать массовая вакцинация от коронавируса. Аналитики международной страховой компании Euler Hermes считают, что это приведет к возобновлению работы сферы услуг, синхронизированному экономическому подъему в разных секторах, частичному расходованию сбережений и возобновлению инвестиций в корпоративном сегменте. В странах, где прививаться будут позже, восстановление экономики может затормозиться.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперты назвали место России в мире «трех экономических империй»
Раскрыто истинное влияние коронавируса на человечество
Определены главные риски для мировых рынков
Другие материалы рубрики
Экономика20:0021 декабря

Пошли на прорыв

Россия создает инновационную экономику. Удастся ли ей выбиться в лидеры?
18:0221 декабря

Мутировавший коронавирус изменил ситуацию на рынке нефти

17:1821 декабря

Спросу на нефть предсказали медленное восстановление

23:1621 декабря

«Роснефть» представила климатические цели развития до 2035 года

Экономика20:0114 декабря

«Помню, угрожали ножом, забивали мне стрелки»

Как Россия 20 лет развивала интернет и оставила позади большинство стран Европы
16:5021 декабря

Раскрыто истинное влияние коронавируса на человечество

16:3421 декабря

Глава комиссии Общественной палаты уточнила свои слова о помощи малоимущим

16:2421 декабря

Американцам приготовились раздать деньги просто так

Экономика00:03 4 декабря
Джек Ма

Немая сцена

Си Цзиньпин обиделся на основателя Alibaba. Чем это грозит богатейшему человеку Китая?
15:5621 декабря

Российские власти дадут Белоруссии кредит на миллиард долларов

15:3221 декабря

Российским производителям указали на выгоду от сотрудничества с AstraZeneca

15:2221 декабря

В России работникам с антителами стали платить больше денег

Россия
Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии в России
«Перемещаемся в сторону нормального, здорового страха»
Коронавирус с нами надолго. Как научиться жить в новой реальности — отвечает психолог
Стало известно о возможном выдвижении Акинфеева и Пугачевой в Госдуму
Итоги ковид-года
Как Москва справилась с безработицей
Главврач Филатовской больницы рассказал об изменении течения COVID-19
Госдума запретила иностранное финансирование митингов
«Взрослый мужчина держал меня за руку и плакал»
Врач НИИ скорой помощи им. Склифосовского о работе с больными COVID-19 в «красной зоне»
Все материалы
Мир
Байден ответил на вопрос об участии в выборах 2024 года
Самый високосный год
Кризис, войны, пандемия: как 2020 год изменил мир и почему его называют худшим в истории?
Байден раскрыл подробности приписываемых России кибератак на власти США
Новый штамм коронавируса из Британии обнаружили в других странах
Он распространяется быстрее обычного. Европейцы закрывают границы
Байден пообещал ответить на кибератаку против американских ведомств
Буря в пустынях
Война в Сирии, революции и нищета: чем закончилась «арабская весна» и почему она может повториться?
В Боснии и Герцеговине объяснили происхождение подаренной Лаврову иконы
Все материалы
Бывший СССР
Армянская оппозиция предъявила ультиматум Пашиняну
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Белоруссия ответила на новые санкции Евросоюза
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
Азербайджан списал кредиты погибшим в Карабахе военным
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
Украина назвала условие для обеспечения Крыма водой
Все материалы
Экономика
Дания напомнила об условии строительства «Северного потока-2»
Пошли на прорыв
Россия создает инновационную экономику. Удастся ли ей выбиться в лидеры?
Китай создал России проблемы из-за рыбы
Вызовы из будущего
О международной молодежной конференции NEXT 75
Богатые американцы начали бояться за свое будущее
Фархад АхмедовСкрытые улики
Сын экс-сенатора Фархада Ахмедова умышленно «потерял» важную для суда информацию
Все материалы
Силовые структуры
В Петербурге избили заступившуюся за дочь семью
Вышел из круга
Вора в законе Белого в США называли главой русской мафии. Почему перед смертью о нем все забыли?
Названы главные победы СВР за 100 лет
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Глава СВР описал предателей словами «сгорели в огне ада»
Архивное фото«Был у пацанов дух»
Участники подростковых банд 80-х — о том, как советская молодежь билась за улицы и районы
В Петербурге убили известного ученого
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Опубликовано видео победы Головкина нокаутом
Виктор Якушев«Он не собирался умирать»
Звезда сборной СССР по хоккею погиб при странных обстоятельствах. Виновных не могут найти уже 20 лет
Навка объяснила свое разочарование в США
Улица роз
Долгожданная битва МЮ с «Лидсом», лондонское дерби и испытание для «Арсенала» — интриги тура АПЛ
В сети появилось видео главного боя ACA 116
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Названы лучшие футболисты тура АПЛ
Все материалы
Культура
Муцениеце высказалась о разводе с Прилучным и усомнилась в верности мужчин
Вспомнить дно
Грязное белье Деппа, голые россиянки у Линдеманна и Шнур в политике: главные скандалы 2020 года
Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом
«Сейчас у тебя три отморозка разговаривают, а будет один»
Книгу россиянина сравнивали с романами Эко и Мураками. Теперь он пишет продолжение «Одиночества-12»
Умер режиссер фильмов «Цветик-семицветик» и «"Сто грамм" для храбрости»
SevdalizaСлушай сюда
Татарские страсти, дискотека 90-х и Боб Дилан: 15 лучших альбомов 2020 года
Актрису Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев объяснил популярность у россиян
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект»
«Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
В ассоциации телерадиовещателей допустили закрытие YouTube в России
ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу «Дом-2»
Самое продолжительное и скандальное шоу на российском телевидении прекращает существование
Пользователи медиаресурсов Rambler Group смогут теперь услышать новости
«Барьеры надо устранить»
Государства тратят миллиарды на борьбу с Facebook и Google. Кому они готовы отдавать эти деньги?
Госдума приняла закон о запрете цензуры в интернете
Все материалы
Ценности
Королеву красоты выгнали из автобуса в российском городе
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Мужчина тайно пользовался косметикой жены и придумал способ разбогатеть
«Стриптизерши в костюмах монашек расхаживали по резиденции»
Как Сильвио Берлускони скупает роскошные виллы, меняет молодых любовниц и мастерски избегает тюрьмы
Ирина Шейк поделилась секретами идеальной внешности
Алеся Кафельникова поделилась фото в бикини с отдыха на Бали
«Спустилась со сцены — сразу дают деньги»
Как украинка бросила работу на заводе и стала звездой советского подиума
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Принятый за мертвого мужчина очнулся и сел при подготовке к погребению
Россиянин случайно пронзил иглой собственное сердце
Россиянин одел своих коров в меховые лифчики
Муж узнал об изменах жены и убил ее, двух детей и себя
«Ребенок — это слишком большие траты»
Истории людей, которые заводят пугающе реалистичных кукол вместо детей
Все материалы
Российский Chery Tiggo 4 обзавелся юбилейной спецверсией
За что мы любим РСКГ: моменты года — столкновения, развороты, обгоны
Лучшие эпизоды сезона 2020 и подробный ликбез по российскому «кольцу»
Land Rover вновь примет участие в «Дакаре»
Видео: тюнеры превращают суперкары в дорогой «колхоз»
Говорят, не стоит считать чужие деньги и судить чужие тачки, но именно этим мы и займемся
Hyundai начнет продавать электрокары в России
Отмечаем 50-летие суперкара Lamborghini Urraco
Чем запомнился «маленький бык» и почему его смогли поставить в гараж далеко не все желающие?
Представлен суперкар McLaren Sabre
Все материалы
Дом
Ученые развеяли миф об «экологическом чуде» во время пандемии
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Трамп велел строить государственные здания США «красивыми»
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Подсчитана стоимость жилья в российских небоскребах
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Пожилую россиянку завалило мусором в собственной квартире
Все материалы
Нацпроекты
Крымские ученые займутся выращиванием лаванды
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
Тамбовские школьники получили гранты за цифровые достижения
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
В Тюмени появился первый мультимедиагид с технологией дополненной реальности
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
Архангельская область перевыполнила задачи проекта «Сохранение лесов»
Все материалы