Определены главные риски для мировых рынков

Аналитики Morgan Stanley составили список главных угроз для мировых рынков в 2020 году, сообщает Bloomberg. Наиболее вероятными рисками специалисты посчитали кризис управления в демократических странах, конкуренцию торговых блоков и кризис китайской экономики.

Также опасения вызывают непредсказуемый исход президентских выборов в США, слишком поздно начатое, по мнению аналитиков, стимулирование европейской экономики и политическое давление на Иран. Ранее в декабре стратег BTIG Джулиан Эмануэль говорил, что в американской экономике может произойти апокалипсис после выборов президента.

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В середине ноября 2019-го немецкий Институт экономических исследований (ifo) опубликовал доклад, из которого следует, что Индикатор деловых настроений в мире снизился до показателей 2009 года. Тогда мировая экономика продолжала восстанавливаться от глобального кризиса. По подсчетам аналитиков, индикатор деловых настроений в мире снизился в четвертом квартале 2019 года на 86,1 процента в годовом исчислении — с минус 10,1 до минус 18,8 пункта.

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