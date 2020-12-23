Эксперты назвали место России в мире «трех экономических империй». Аналитики видят Россию в китайском блоке, такой вывод содержится в докладе гонконгской инвестиционно-консалтинговой компании Gavekal Research, передает РБК.

В докладе утверждается, что события 2020 года укоренили тренд на формирование в мире трех сильнейших экономических зон — европейской, американской и китайской. При этом в настоящее время политические противоречия приводят к фрагментации мировой экономики.

«Цепочки стоимости больше не будут простираться по всему миру. Мир разобьется на три отдельные экономические зоны, в каждой из которых будет своя валюта (доллар, евро или юань), свой финансовый центр (Нью-Йорк, Лондон или Гонконг) и рынок облигаций, а также собственные цепочки поставок», — отмечается в документе. По мнению аналитиков, в «американскую империю» помимо США войдут Великобритания и Австралия. В состав «европейской» попадут государства Западной Европы, в состав «китайской» — азиатские страны и, возможно, некоторые государства Восточной Европы, включая Россию.

Также эксперты обозначили одну из главных проблем «китайской империи» — стареющее население. Экономист из Университета Кореи Ли Жонг-Ва отметил, что если в 2015 году доля граждан старше 65 лет в азиатских странах составляла 7,8 процента, то к 2040 году она вырастет до 16 процентов.

Автор аналитической записки Gavekal Луи Гейв рассказал, что у России и Китая есть весомые причины для укрепления союзничества и действий в рамках единого блока. «Империи можно поделить на два вида — империи, господствующие на воде, например Великобритания в XIX веке, и империи, господствующие в основном на суше, как СССР в XX веке. Китай вряд ли сможет доминировать на воде, а поэтому пытается расширить свое влияние в Евразии, а для этого нет других вариантов, кроме как добиться сделки с Россией», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что коронавирус в долгосрочной перспективе приведет к замедлению глобализации и урбанизации, росту темпов цифровизации экономики и усилению государственной власти. Об этом свидетельствуют результаты исследования Credit Suisse Research Institute, поступившего в «Ленту.ру». В нем аналитики выявили основные тенденции, которые раскрывают истинное влияние пандемии на человечество.