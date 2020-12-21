Названо главное условие для возрождения мировой экономики

Главным условием восстановления мировой экономики в 2021 году станет массовая вакцинация населения. Об этом заявили аналитики международной страховой компании Euler Hermes, сообщается в материале, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Массовая вакцинация приведет к возобновлению работы сферы услуг, синхронизированному экономическому подъему в разных секторах, частичному расходованию людьми сбережений и возобновлению инвестиций в корпоративном сегменте, говорится в документе. В странах, которые позже других получат доступ к вакцинам от коронавируса, восстановление экономики может забуксовать, считают аналитики.

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Основной угрозой для восстановления мировой экономики станет краткий срок действия вакцины. Ее ограниченная эффективность подорвет доверие населения к препарату, а также потребует больших ресурсов для частых кампаний вакцинации. Другим риском для глобального ВВП является мутация коронавируса, из-за чего исследователям придется разрабатывать новый препарат. Также экономическому возрождению могут помешать преждевременная отмена антикоронавирусных ограничений, недостаточная налогово-бюджетная и денежно-кредитная поддержка населения и бизнеса, угроза долгового кризиса в ряде стран и проблемы банковского сектора.

Из-за второй волны пандемии ситуация в мировой экономике в конце 2020 года ухудшилась. По оценке экономистов, по итогам года глобальный ВВП упадет на 4,2 процента. Однако благодаря появлению нескольких эффективных вакцин от COVID-19 аналитики улучшили прогноз по восстановлению мировой экономики в 2021 году. Если раньше они ожидали, что глобальный ВВП увеличится на 4,2 процента, то теперь прогноз повышен до 4,6 процента. В 2022-м прирост мировой экономики может составить 3,8 процента.

ВВП России в нынешнем году, как ожидается, упадет на 4,5 процента, в будущем — вырастет на 2,2 процента, в 2022-м — увеличится на 2,5 процента. Такую же оценку по падению экономики в 2020 году ранее озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, однако в Минэкономразвития ожидают более позитивных данных. По оценке министерства, ВВП страны по итогам года сократится только на 3,9 процента.