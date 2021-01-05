На Украине нашли тонну героина

Служба безопасности Украины провела во Львове спецоперацию, в ходе которой было изъято более одной тонны героина. Об этом сообщил Офис генерального прокурора страны.

Поясняется, что наркотик был ввезен из Пакистана через одесский морской порт. Далее под видом пищевой продукции его перевезли в западную часть Украины и планировали переправить на территорию Евросоюза как дипломатический груз.

Были задержаны четверо граждан Турции. Примерная стоимость изъятой партии оценивается в 2,3 миллиарда гривен (около шести миллиардов рублей).

В ноябре 2019 года полиция Бельгии обнаружила в порту Антверпена крупнейшую партию наркотиков среди всех, что поступили из других стран мира, — кокаин общей стоимостью около 900 миллионов евро. Запрещенное вещество общим весом в 11,5 тонны располагалось в пяти грузовых контейнерах, в которых также находился металлолом. Оно прибыло в страну из Гайаны, страны в Латинской Америке, — сначала в порт Зебрюгге, а затем в Антверпен.