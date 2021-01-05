Умер старейший вор в законе Армении Ваник Тер-Погосян

Старейший вор в законе Армении Ваник Тер-Погосян, известный в криминальных кругах, как Ваник, умер в возрасте 84 лет. Об этом во вторник, 5 декабря, «Ленте.ру» сообщила редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

Как рассказала Гефтер, Тер-Погосян скончался от старости. При этом, по некоторым данным, перед смертью он переболел коронавирусом.

С 1953 по 1988 годы Ваник Тер-Погосян был судим в общей сложности девять раз, в том числе за кражи, сопротивление власти и бандитизм. Долгое время проживал в Астрахани, однако несколько лет назад переехал в Ереван.

В декабре сообщалось о смерти вора в законе Владислава Леонтьева, известного в криминальных кругах как Вадик Белый. 49-летний авторитет скончался на Кипре в результате инсульта.