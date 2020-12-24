Вора в законе Зятька признали виновным в собственной гибели

В Сургуте сотрудниками Уральского следственного управления на транспорте прекращено расследование по факту столкновения катера и баржи, в результате которого погиб Владимир Зятьков, известный в криминальном мире, как вор в законе Зятек. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает издание «Комсомольская правда».

По данным издания, после изучения всех обстоятельств и проведения необходимых экспертиз, следователи пришли к выводу, что виновником трагедии стал сам Зятьков. В день трагедии 65-летний авторитет, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сам взялся за штурвал катера, превысил скорость и врезался в баржу.

22 октября сообщалось, что место Владимира Зятькова в криминальном мире занял другой авторитет Андрей Братына, считающийся ставленником погибшего вора. Он стал новым смотрящим за Ханты-Мансийским автономным округом.

Зятек погиб 9 сентября в результате ЧП на реке Черной в Сургуте. В этот день он вместе с семьей и друзьями, среди которых были смотрящий за Сургутом и его жена, отправился на катере за грибами. Вор в законе в пьяном состоянии управлял катером, когда тот на скорости столкнулся с баржей. Он и еще три человека, в том числе жена смотрящего за Сургутом, погибли.