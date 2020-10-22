Назван новый смотрящий за российским регионом после гибели вора в законе Зятька

Криминальный авторитет Андрей Братына, считающийся ставленником погибшего вора в законе Владимира Зятькова (Зятек), стал новым смотрящим за Ханты-Мансийским автономным округом. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в криминальном мире признают то, что Братына являлся правой рукой Зятька, поэтому он должен сохранить преемственность и обеспечить стабильную ситуацию в регионе. Братына собирается короноваться в ближайшей перспективе, отметил источник.

Впрочем, другой собеседник издания, вращающийся в криминальных кругах, предположил, что ставленник Зятька не захочет быть вором в законе из-за повышенного интереса правоохранительных органов к преступному статусу. К тому же вместе с Зятьком в результате столкновения катера с баржей погибла жена Братыны, и он остался с тремя детьми на руках.

Авторитет долгие года был смотрящим за Сургутом, а до этого курировал югорские колонии. В криминальных кругах рассматривались несколько претендентов на роль смотрящего за ХМАО: среди них воры в законе Раджик Нижневартовский, Ткач Няганский и Гия Свердловский.

Зятек погиб 9 сентября в результате ЧП на реке Черной в Сургуте. В этот день он вместе с семьей и друзьями, среди которых были смотрящий за Сургутом и его жена, отправился на катере за грибами. Вор в законе в пьяном состоянии управлял катером, когда тот на скорости столкнулся с баржей. Он и еще три человека, в том числе жена смотрящего за Сургутом, погибли.