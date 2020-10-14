Раскрыто имя претендента на наследие вора в законе Зятька

Известный в Сургуте авторитет Андрей Братына является главным претендентом на наследие Владимира Зятькова, известного в криминальном мире как вор в законе Зятек. Об этом в среду, 14 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание URA.RU.

По данным издания, криминальный мир Ханты-Мансийского автономного округа никак не может определиться с окончательным выбором смотрящего по региону. Но фаворитом в этих выборах называют именно Братыну. В последнее время он расширил свое влияние в уголовной среде на территорию всей Югры и даже за ее пределы. При этом активного сопротивления Братыне никто не оказал.

2 октября сообщалось, что обязанности смотрящего по региону временно взял на себя Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский), который до того был смотрящим по Нижневартовску. Авторитет не хотел брать на себя дополнительные обязанности и становиться смотрящим по всему региону — в Ханты-Мансийском автономном округе сложился большой общак, который ему теперь приходится контролировать. Противодействия новому претенденту Раджик пока не оказывал.

Зятек погиб 9 сентября в результате ЧП на реке Черной в Сургуте. В этот день он вместе с семьей и друзьями, среди которых был смотрящий за Сургутом и его жена, отправился на катере за грибами. Авторитет в пьяном состоянии управлял катером, когда тот на скорости столкнулся с баржей. Он и еще три человека, в том числе жена смотрящего за Сургутом, погибли. На его похороны пришли сотни россиян.