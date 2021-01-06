Писательница пожаловалась на кошмары из-за поддельного порно с ее лицом

Британская писательница и поэтесса Хелен Морт (Helen Mort) обнаружила, что ее лицо используется на порносайте для создания дипфейков. Об этом она рассказала в интервью журналистам «Би-би-си».

По словам Морт, пользователи ресурса имели возможность отредактировать откровенные фотографии других женщин таким образом, чтобы на них появилось лицо поэтессы. Писательница назвала поддельную порнографию оскорбительной.

«Это преступление, которое во многих случаях совершается незаметно. Эти изображения меня были там много лет, и я не знала о них. Мне до сих пор снятся кошмары о некоторых из них. Это невероятно серьезная форма насилия», — пожаловалась Морт.

Поэтесса также рассказала, что узнала о дипфейках с ее лицом от знакомого. За основу для фотографий злоумышленники взяли кадры из ее соцсетей: среди них были снимки, сделанные во время ее беременности. Часть изображений были явно отретушированы, однако она видела некоторые примеры, которые выглядели «пугающе правдоподобно».

Морт призналась, что прошла несколько стадий принятия того, что ее лицо используется на порнографических фотографиях. В какой-то момент женщине даже стало смешно от увиденного, однако основным чувством всегда был шок.

«На самом деле мне сначала было стыдно, как будто я сделала что-то не так. Это было довольно сложно преодолеть. А потом какое-то время я невероятно беспокоилась даже о том, чтобы выйти из дома», — поделилась переживаниями Морт.

По словам британки, она обратилась в полицию и рассказала о находке, однако стражи правопорядка отказались предпринимать какие-либо действия в отношении распространителей фотографий, потому что в Великобритании действующее законодательство не распространяется на дипфейки.