Человечеству предрекли опасность порно и дипфейков в 2021 году

Автор книги о дипфейках Нина Шик предрекает, что в 2021 году в интернете появится в несколько раз больше порнороликов, использующих эту технологию против невинных людей. В следующем году дипфейки также могут превратиться в инструмент реальной политической расправы, пишет она в колонке на Wired.

Шик ссылается на данные амстердамского стартапа по кибербезопасности Sensity (выявляет дипфейки в медиа), количество порнографических дипфейк-видео в интернете удваивается каждые шесть месяцев. Таким образом к следующему лету в сети будет доступно для просмотра 180 тысяч видео с использованием этой технологии. К 2022 году их число достигнет 720 тысяч штук.

В 2021 году дипфейки станут реальной угрозой человечеству и будут применяться в качестве оружия для мошенничеств и политической пропаганды, считает эксперт. Технология позволяет вложить в уста любого известного человека слова, которые ему не принадлежат, что делает ее привлекательной для политических манипуляций, подчеркивает Шик.

По ее словам, 2021 год должен стать годом начала борьбы с дипфейками, поскольку они могут формировать фейковую реальность.