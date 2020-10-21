В сети обнаружили тысячи поддельных обнаженных фото

В сети обнаружили обнаженные фотографии более чем 100 тысяч женщин. Все они были созданы с помощью технологии дипфейк в специальном Telegram-боте, сообщает Independent.

По данным издания, для создания изображений использовались фотографии женщин из соцсетей. При этом некоторые из тех, чьи лица использовали, были несовершеннолетними.

Отмечается, что бот, используемый для создания поддельных обнаженных снимков, работает бесплатно, однако пользователи могут купить подписку, которая даст им определенные преимущества. За 100 рублей они получат возможность сохранять фотографии без водяного знака, а также обрабатывать снимки без очереди.

Было установлено, что около 70 процентов пользователей сервиса составили жители России и соседних стран. При этом их жертвами чаще всего становились женщины из Аргентины, Италии, России и США. Около 60 процентов пользователей признались, что им было «просто интересно раздеть женщин, с которыми они знакомы».

В материале также говорится, что данный Telegram-бот представляет реальную угрозу: фейковые фотографии обнаженных людей потенциально могут использовать для онлайн-травли и вымогательства.