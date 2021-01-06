Вопрос о пьяном лосе довел зрителей телеигры до истерики

Фанаты британской телевикторины The Chase («Погоня») посмеялись над странным вопросом, который довел некоторых зрителей до истерики. Об этом сообщает Daily Star.

Ведущий программы Брэдли Уолш (Bradley Walsh) спросил участников, у какого астронома был ручной лось, который умер в своем замке после того, как напился и упал с лестницы. Прочитав вопрос, Уэлш не смог сдержать смех. Игрок викторины тоже растерялся.

Как оказалось позднее, речь шла о датском астрономе Тихо Браге, жившем в 16 веке. Он стал героем множества историй и анекдотов. В частности, известно, что в его замке жил лось. Однажды животное каким-то образом выпило много алкоголя и упало вниз с высокой лестницы. Падение оказалось для него смертельным.

Зрители The Chase остались довольны, услышав на телевикторине историю нелепой смерти лося. Некоторые из них пошутили, что тоже хотят держать дома пьяного лося. Другие с веселыми смайликами отметили, что им жаль парнокопытное млекопитающее, жившее у Браге.

Ранее участница британской телевикторины Family Fortunes (аналог «Сто к одному») озадачила ведущего Джино Д’Акампо (Gino D’Acampo) и зрителей своим неожиданным ответом на вопрос про собак. На вопрос «что позволительно собаке, но не сойдет с рук человеку» она ответила: «Красть чей-нибудь кошелек. Собака могла бы положить кошелек в рот».