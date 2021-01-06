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Кадыров нарушил масочный режим на встрече с зараженным коронавирусом бойцом ММА

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Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров нарушил масочный режим и встретился в Грозном с бойцом ММВ Хамзатом Чимаевым, который ранее отменил бой на турнире ММА из-за подтвержденного коронавируса. На это обратило внимание издание «Кавказский узел».

О торжественном приеме Чимаева глава Чечни сообщил на своей странице во «ВКонтакте». «Хамзат исключительно скромный и порядочный человек. И я в этом лично убедился при близком знакомстве», — сказал Кадыров и отметил, что вручил спортсмену ключи от автомобиля.

На фотографии заметно, что за накрытым столом рядом со спортсменом сидят глава Чечни и другие гости. На участниках мероприятия нет защитных масок.

В начале года боец заявил, что поединок с американским бойцом Леоном Эдвардсом, который планировалось провести 20 января, пришлось отменить из-за положительного теста на коронавирус у Чимаева. При этом спортсмен сказал, что не представляет опасности для окружающих.

В августе главу Чечни упрекнули за нарушение масочного режима в рабочее время: политик посетил сразу несколько предприятий в республике без средства индивидуальной защиты.

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