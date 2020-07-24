Кадыров рассказал о преждевременном отказе от масок в Чечне

Жители Чеченской республики пренебрегают рекомендациями Роспотребнадзора и не соблюдают масочно-перчаточный режим, а также социальную дистанцию. Об этом глава региона Рамзан Кадыров написал на своей странице ВКонтакте.

«Создается впечатление, что вопрос с коронавирусом у нас закрыт преждевременно. Мы снимали ограничения в надежде на то, что будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора. Но люди ведут себя так, словно болезни нет. (...) Мы слишком рано расслабились», — рассказал Кадыров.

По его словам, в настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией в республике стабильна. Однако после снятия санитарных ограничений увеличилось количество пациентов с пневмонией.

Глава Чечни подчеркнул, что в отношении тех торговых точек и пунктов общепита, которые не соблюдают установленные требования, будут применены соответствующие санкции. «Если рынки, магазины, рестораны, кафе не соблюдают санитарные нормы, будем их закрывать», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Карелии вернули ограничение по численности массовых мероприятий, а также снова ввели обязательный двухнедельный карантин для возвращающихся в регион из-за рубежа. Глава республики отметил, что такие меры обусловлены отсутствием в регионе устойчивого снижения заболеваемости COVID-19.