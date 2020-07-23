Еще 18 больниц Подмосковья вернулись к плановой работе

Еще 18 больниц Подмосковья, перепрофилированные ранее для лечения пациентов с коронавирусом, вернулись к плановой работе, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 23 июля.

По ее словам, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки оказание плановой медицинской помощи постепенно возобновляется.

Ранее к прежней работе вернулись 23 больницы, в том числе Ивантеевская, Наро-Фоминская, Домодедовская.

Перед возобновлением планового приема пациентов в больницах проведена обязательная заключительная дезинфекция помещений, сотрудники прошли полное медицинское обследование, говорится на сайте профильного ведомства.

Плановая госпитализация в стационарные отделения подмосковных больниц возобновилась 8 июня. Чуть позже заработали стоматологические клиники.