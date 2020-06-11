Стоматологические поликлиники Подмосковья вернутся к плановой работе

Оказание плановой медицинской помощи возобновится в стоматологических поликлиниках Подмосковья с 15 июня, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 11 июня.

«Как только ситуация с коронавирусом стабилизировалась, мы возвращаем стоматологические поликлиники к прежнему режиму работы и восстанавливаем плановую помощь и запись к специалистам», — отметила она.

В ведомстве отметили, что на прием граждане обязаны приходить в маске и перчатках. После каждого пациента в кабинете врача будут производить дезинфекцию. Кроме того, на стойках администраторов установлены защитные экраны.

Плановая госпитализация в стационарные отделения подмосковных больниц возобновилась 8 июня.

1 июня президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу по оказанию в больницах первичной и специализированной медицинской помощи. 3 июня глава правительства подписал соответствующее распоряжение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!