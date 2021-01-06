В Крыму зафиксировали аномальное тепло

В Крыму зафиксировали аномально теплую температуру для января — во вторник, 5 января, она составила плюс 17,6 градуса, передает агентство ТАСС со ссылкой на синоптика крымского гидрометцентра.

Таким образом столбик термометра за весь период наблюдения, начиная с 1916 года, поднялся выше максимального значения, установленного в 1931 году. В тот момент рекордом посчитали плюс 14,4 градуса.

«Температурный рекорд перекрыт на 3,2 градуса», — заявил синоптик. Он также сказал, что в ближайшее время подобных скачков и новых максимальных значений тепла на полуострове не ожидается. В гидрометцентре спрогнозировали похолодание после 10 января.

За все время метеонаблюдений в Крыму самым низким показателем термометра за 5 января считается минус 18,1 градуса, добавил собеседник агентства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам из ряда регионов весеннюю пору. Теплая погода прогнозируется в Крыму и на Черноморском побережье, температура в ближайшее время будет выше нормы на 6-7 градусов.