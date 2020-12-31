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В Крыму живую ель украсили туалетной бумагой

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В Ялте живую ель украсили туалетной бумагой к Новому году. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Как выяснили авторы канала, наряжать новогоднее дерево в 10-м микрорайоне города в бумагу стало традицией. По словам местных жителей, подобное случается уже не первый год.

Крымчане также уточнили, что рядом с этой елью расположен главный торговый центр города, и там всегда многолюдно.

Ранее в декабре новогоднюю елку в городе Заречном Пензенской области украсили мусором. Местные жители заметили на дереве подвешенные на веревках коробки из-под чипсов и использованные бутылки. Россияне сняли праздничный декор на видео и опубликовали.

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