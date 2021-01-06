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Трамп назвал ложью отказ Пенса изменять результаты выборов

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Дональд Трамп и Майк Пенс
Дональд Трамп и Майк Пенс
Фото: Susan Walsh / AP

Президент США Дональд Трамп назвал ложью отказ вице-президента Майка Пенса изменять результаты выборов на пост главы государства. Об этом говорится в заявлении американского лидера, передает РИА Новости.

«Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать», — заявил Трамп. Президент назвал репортаж The New York Times, в котором сообщалось об отказе Пенса, «фейковой новостью».

Ранее американское издание со ссылкой на источники сообщило, что вице-президент США заявил Трампу об отсутствии необходимых полномочий для приостановки утверждения голосов выборщиков на совместной сессии Конгресса США 6 января. Пенс как президент Сената выступит в качестве председателя на данной сессии, в рамках которой конгрессмены должны будут официально подтвердить победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

Предыстория: Вице-президент Пенс отказался изменять результаты выборов по воле Трампа
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