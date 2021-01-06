В Пакистане отказались от тестирования на девственность жертв изнасилования

В Пакистане решили отказаться от практики инвазивного тестирования на девственность жертв изнасилования. Такой вердикт вынес верховный суд в городе Лахор, сообщает The Guardian.

Судья Аеша Малик подчеркнула, что данная процедура, осуществляющаяся введением двух пальцев, крайне инвазивна, но при этом не является необходимой ни с научной, ни с медицинской точек зрения. «Это унизительная практика, которая используется для того, чтобы навлечь подозрение на жертву, а не для того, чтобы сосредоточиться на обвиняемом и на инциденте, связанном с сексуальным насилием», — заявила она.

Решение суда будет действовать только в провинции Пенджаб. Тем не менее оно встретило широкую поддержку со стороны министра по правам человека Ширин Мазари, назвавшей вердикт судьи смелым и знаковым.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), практика тестирований на девственность сохраняется не менее чем в 20 странах мира. В ООН подчеркивают, что подобные процедуры являются нарушением прав человека. Кроме того, в случаях изнасилования они могут причинять дополнительную боль и имитировать акт сексуального насилия, что приводит к повторному травмированию жертвы.