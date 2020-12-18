Мир
 
Последние новости
Собянин объявил о расширении программы вакцинации в Москве
В новом фильме Гамлета превратят в женщину
Набиуллина намекнула на заморозку цен
Украина заявила о подготовке России к размещению ядерного оружия в Крыму
Мужчины поверили в шуточное видео про маникюр и «заскулили от ужаса»
Мурманский губернатор поговорил с пожаловавшейся Путину санитаркой
Роспотребнадзор заявил о выработке клеточного иммунитета после «ЭпиВакКороны»
Полуразрушенный дом с одной спальней выставили на продажу за миллионы рублей
Россия впервые в 2020 году запустила ракету с Восточного
Новости партнеров
Прослушать новость

Секс без явного согласия приравняли к изнасилованию в Дании

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

В Дании секс без явного согласия приравняли к изнасилованию. Об этом пишет The Guardian.

Согласно документу, допустим любой половой акт, на который партнер дал искреннее согласие: оно может выражаться как устно, так и невербально. Если один из партнеров использует шантаж или оказывает давление, например, используя свои должностные полномочия, секс будет считаться изнасилованием. Новый закон вступит в силу 1 января 2021-го.

Фактически он ужесточает действующее законодательство, и это может увеличить число обвинительных приговоров. Раньше прокуратура должна была доказать, что преступник применил насилие или напал на кого-то, кто не мог сопротивляться.

По данным правительства Дании, 11,4 тысячи женщин в стране ежегодно переживают изнасилование.

Дания стала 12 страной Европы, признающей секс без согласия изнасилованием. В марте 2020-го Испания также отказалась считать законным секс без согласия. Преступникам грозит за это тюремное заключение сроком до 10 лет, за изнасилование при отягчающих обстоятельствах они отправятся за решетку на 15 лет. При этом наказание за секс без согласия будет строже для мужей и бывших партнеров потерпевших. Подобные законы действуют в Швеции, Великобритании и Германии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Denmark strengthens rape laws, outlawing sex without explicit consent
Ушедшей в порно звезде Disney припомнили мошенничество с обнаженными фото
Звезда «50 оттенков серого» начала инвестировать в секс-игрушки
У Харви Вайнштейна снова заподозрили коронавирус