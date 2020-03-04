Испания отказалась считать законным секс без согласия

Еще одна европейская страна отказалась считать законным секс без согласия и признала его изнасилованием. Парламент Испании поддержал внесение поправок в соответствующий закон. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Согласно изменениям в законе, изнасилованием будет считаться любой сексуальный контакт, на который одна из сторон не дала согласия. Преступникам грозит тюремное заключение сроком до 10 лет, за изнасилование при отягчающих обстоятельствах они отправятся за решетку на 15 лет. При этом наказание за секс без согласия будет строже для мужей и бывших партнеров потерпевших.

По данным издания, необходимость изменений закона стала обсуждаться после того, как суд смягчил вменяемую статью банде насильников, чьей жертвой стала девушка-подросток. В деле отсутствовали доказательства физического принуждения или запугивания, что по действующему закону считается необходимым условием для признания сексуального контакта насильственным.

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Закон получил название «Только да значит да» и отражает положения Стамбульской конвенции Совета Европы о насилии в отношении женщин. По ее определению, согласие должно быть дано добровольно в результате оценки свободы воли человека в контексте обстоятельств.

Подобные законы действуют в Швеции, Великобритании и Германии. В настоящее время уточнить определение изнасилования планируют и в законодательство Дании.

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