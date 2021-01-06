Врач предупредила о риске переохлаждения во время прогулок зимой

Врач общей практики Анна Землянухина предупредила россиян о риске переохлаждения во время прогулок зимой. Об этом она рассказала в беседе с RT.

Чтобы избежать переохлаждения, специалист посоветовала в первую очередь одеваться тепло и по погоде. «Обувь должна быть такой, в которой ноги не слишком потеют. Еще есть, например, стельки с подогревом или перчатки», — сказала она. Кроме того, на морозе ни в коем случае не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, предупредила врач. Лучше взять с собой чай или кофе в термосе, чтобы согреться.

Землянухина подчеркнула, что во время прогулки на морозе необходимо не переоценивать свои возможности. Иногда человеку может показаться, что на самом деле жарко, в результате чего он проводит на улице слишком много времени и переохлаждается. А в случае, если человек замерзает, необходимо куда-нибудь зайти и погреться, добавила она.

Ранее врачи рассказали о правилах катания на коньках в пандемию. В частности, россиянам посоветовали не переодеваться на улице, поскольку при этом можно переохладиться и заболеть. Кроме того, переохлаждение можно получить, если просто стоять, а не кататься.