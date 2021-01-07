Школьников российского региона вернут на очное обучение

Школьников Свердловской области после зимних праздников вернут на очное обучение. Об этом объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев у себя в Instagram.

По словам Куйвашева, ситуация с эпидемией коронавируса стабильна, и прогноз эпидемиологов остается благоприятным.

«Система здравоохранения работает устойчиво, без серьезных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысяч. Все это дает нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов — от первых до одиннадцатых», — написал он в своем профиле.

Губернатор уточнил, что на удаленном обучении пока остаются учащиеся колледжей и техникумов. Он подчеркнул, что учеба станет более безопасной после того, как преподаватели массово получат вакцину от коронавируса, и напомнил, что все предписанные нормы безопасности должны соблюдаться.

На удаленное обучение школьников средних и старших классов в Свердловской области перевели в ноябре, а затем несколько раз продлевали эту меру.