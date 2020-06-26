В еще одном российском регионе ослабили ограничительные меры

Свердловская область стала очередным регионом, в котором ослабили ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 26 июня, рассказал в своем Instagram-аккаунте местный губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона заявил, что в Свердловской области выявленных случаев заражения новым вирусом становится меньше и что сама обстановка стабилизировалась. По его словам, число вылечившихся от COVID-19 начинает превышать количество инфицированных, а местная система здравоохранения имеет серьезный запас прочности.

Согласно указу губернатора, можно возобновить торговлю в магазинах площадью до 800 квадратных метров, библиотекам и автошколам, чтобы те начали принимать экзамены и организовывать практические занятия. Кроме того, разрешено открыться спа-салонам, лагерям для оздоровительного отдыха для детей, а также спортивным клубам, расположенных на спортбазах.

«При всем этом, я подчеркиваю, меры личной безопасности граждан, соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора являются обязательными», — напомнил Куйвашев.

Отмечается, что в регионе режим повышенной готовности сохранили до 29 июня, организовать массовые мероприятия также невозможно. При этом исключением стали спортивные встречи и только на открытом пространстве. Кроме того, жители старше 65 лет сейчас обязаны оставаться на самоизоляции. Помимо этого, рекомендовано носить маски и перчатки в транспорте и магазинах.

По состоянию на 26 июня в Свердловской области выявлено 193 новые случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в регионе — 11 877. Насчитывается также 290 выздоровевших за сутки, а всего их больше шести тысяч человек. Умерло за все время 85 зараженных, в том числе трое скончалось от вызванных осложнений за последние 24 часа.

Ранее стало известно, что всего выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 620 тысяч. Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Москве (813 случаев), Московской области (390), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (295). За все время вылечившихся от COVID-19 насчитывается больше 384 тысяч. При этом скончавшихся — 8781.

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