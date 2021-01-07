Диетологи назвали опасность популярных зимних напитков

Врачи-диетологи, опрошенные РИА Новости, рассказали о влиянии на организм популярных зимой напитков: глинтвейна, какао, горячего шоколада и облепихового чая. Специалисты также назвали опасность некоторых из них.

По словам диетолога Маргариты Королевой, безалкогольный глинтвейн можно готовить из любого сока, однако при этом нужно учитывать, что каждый из них содержит разное количество полезных веществ и сахара. Специалист добавила, что людям, которые имеют проблемы с углеводным обменом, не стоит пить виноградный сок, так как он содержит больше всего сахара. Самым полезным соком она назвала гранатовый. «Он позволит получить и витамины, и минералы, и антиоксиданты, и биологически активные компоненты, которые в горячем виде позволят человеку и согреться, и тонизироваться», — подчеркнула Королева.

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Диетолог Сергей Обложко уточнил, что самые полезные ингредиенты глинтвейна — это специи. По его словам, корица, гвоздика и имбирь обладают сосудорасширяющим действием: они нормализуют давление, помогают согреться и стимулируют периферическое кровообращение. Говоря об алкогольном глинтвейне, Королева отметила, что содержащиеся в красном вине антиоксиданты способствуют детоксикации организма, а также «обеспечивают хорошую работу сосудистой системы и даже профилактику болезни Альцгеймера».

Какао опрошенные диетологи также назвали полезным напитком. Его, по мнению специалистов, можно пить и детям, и людям с проблемами с давлением, так как в какао содержится меньше кофеина, чем в чае и кофе. Однако полезные свойства, в том числе повышение общего тонуса организма, содержатся только в натуральном какао-порошке: в противном случае напиток может навредить и вызвать аллергию.

Обложко также порекомендовал осторожно относиться к горячему шоколаду из-за его высокой калорийности. По словам диетолога, его стоит пить «только спортсменам, металлургам, сталеварам», так как сто граммов напитка содержит около 500 калорий. «Если человек занимается спортом, ездил на лыжах или гулял весь день, то этот напиток придаст сил до тренировки, во время или после. Но, сидя на диване, лучше его не пить», — предупредил специалист.

При этом облепиховый чай специалисты посчитали полезным напитком. «У нас сейчас зима, не хватает фруктов и овощей в питании, поэтому с середины зимы размораживать облепиху — это отличный вариант для заряда витамином С», — посоветовал Обложко.

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