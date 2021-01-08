Burger King вернет логотип 20-летней давности

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о намерении провести масштабный ребрендинг и вернуть логотип 20-летней давности, сообщает CNN.

Новый логотип, выполненный в минималистском стиле, уже использовался компанией с 1969 по 1999 год — в двух версиях. В эмблеме используется специально разработанный шрифт Flame («Пламя»), который компания считает «округлым, жирным и вкусным», а также соответствующим предлагаемым блюдам.

Помимо этого, Burger King планирует в течение нескольких лет изменить внешний вид ресторанов сети по всему миру. Ознакомиться с ним можно уже сейчас при помощи виртуального тура.

Также компания собирается обновить официальный сайт и намерена инвестировать в разработку нового мобильного приложения. Утверждается, что необходимость этих действий обусловлена пандемией коронавируса.