Burger King даст клиентам упаковки для бургеров в аренду

В сети ресторанов быстрого питания Burger King начнут продавать напитки и бургеры в многоразовых упаковках. Такая практика будет вестись в Нью-Йорке, Портленде и Токио со следующего года, а позднее — и в других городах. Как указывает Business Insider, контейнеры не будут продаваться: их можно будет только арендовать.

Чтобы получить еду в новой упаковке, покупателю нужно будет оформить ее в заказе и внести залог. Деньги вернут, когда контейнеры отдадут обратно. Таким образом компания стремится сократить количество отходов.

Похожая модель действует в сети кофеен Starbucks: там клиенты могут приносить свои кружки с собой. Однако у клиентов Burger King не будет собственных упаковок, которые они смогут носить с собой в рестораны. С началом пандемии многие сети фастфуда, в том числе Starbucks и Dunkin’ Donuts, перестали использовать многоразовые стаканчики в рамках мер по сдерживанию распространения COVID-19. Burger King это, скорее всего, не коснется, поскольку контейнеры будут чистить непосредственно в ресторанах.